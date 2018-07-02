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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN

Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN

- Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilişleri - Yaralıların ambulanslardan indirilerek hastane aciline alınışı Erzincan 'da trafik kazası: 7 yaralı - Şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.Mustafa Ayaşlı'nın (80) kullandığı 38 FM 778 plakalı otomobil, Erzincan - Sivas karayolu Ulucak köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü, Hatice (37) ve Mehmet Ayaşlı (70), Songül (37), Muhammet Kerem (2) ve Hümeyra Ebrar Elibol (11) ile Esra Satılmış (14) yaralandı.Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Kaza yapan ailenin, İstanbul'dan gelen misafirlerini Erzincan Havalimanı'ndan aldıktan sonra Giresun'un Çamoluk ilçesine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Hastane İsaf Trafik Kazası Bild Meyra 

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