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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - ADIYAMAN

- Besni Devlet Hastanesi - Yaralıları taşıyan ambulansların hastaneye gelmesi - Yaralıların sedyeyle taşınması Adıyaman ’da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Mehmet Ulaş idaresindeki 44 BG 457 plakalı otomobil, Gaziantep - Besni kara yolunda Kurugöl köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü Ulaş ile otomobilde bulunan Merve, Münevver, Elif Sude ve Zeynep Ulaş ile Hülya Kılınç yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane Urug Bild 

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