Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yerinden ve otomobilden detay - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Polis ekiplerinin çalışmaları Adıyaman 'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Hüseyin Kıymaz idaresindeki 01 BK 401 plakalı otomobil, Kahta - Siverek kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada sürücü, Refika, Songül ve Sedanur Kıymaz (2) ile Songül ve Devran Geyik yaralandı.Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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