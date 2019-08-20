Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - HATAY

- Hatay 'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Kaza yerinden genel ve detay görüntü - 112 ekiplerin yaralılara müdahale etmesinden görüntü - Kazada yaralan çocuğun annesinin yanında durmasından görüntü - Yaralıların ambulanslara taşınmasından görüntü Hatay 'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil, Hassa - Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan aynı aileden Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz (3) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım