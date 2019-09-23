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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - ERZİNCAN

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - ERZİNCAN

- Ambulansların hastaneye gelmesi - Yaralıların ambulanstan alınıp hastaneye nakledilmesiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Ahmet Karahan'ın kullandığı 34 KJ 9233 plakalı otomobil, Refahiye - Erzincan kara yolunun 1. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.Kazada yaralanan sürücü ile eşi Selma (27) ve oğlu Mehmet Karahan (2), yeğenleri Nisa (13) ve Yağmur Karahan (11), 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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