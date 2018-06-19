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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - ELAZIĞ

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - ELAZIĞ

- Kaza yerinden görüntü - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahale etmesiOtomobil şarampole devrildi: 5 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemal Çinkılınç idaresindeki 23 BA 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.Çarpma esnasında 3 kişinin araçtan fırladığı kazada, sürücü Çinkılınç'ın yanı sıra otomobilde bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Çinkılınç'ın bir yakının taziyesine gittiği Hacılarköyü'nden ilçe merkezine dönmek için yola çıktığı ve Hazarbaba Kayak Merkezi civarında 2 Suriyeli uyruklu sığınmacıyı da ilçe merkezine bırakmak için otomobiline aldığı öğrenildi.

Hastane Sığınmacı Trafik Kazası Sığınma Direksiyon 

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