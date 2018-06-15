Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - BOLU İzle

- Olay yerinden detaylar - Hastane önünden detaylar Bolu 'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cuma Kızılkaplan yönetimindeki 06 FB 064 plakalı otomobil, Çepni köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, sürücüyle araçta bulunan Mehmet Ali, Hüseyin ve Fırat Kızılkaplan ile Çidem Kılıç yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Mehmet Ali Kızılkaplan ile Çidem Kılıç'ın durumunun ağır, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.