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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - KIRIKKALE

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - KIRIKKALE

- Otomobil şarampole devrildi - 4 yaralı - Kırıkkale - Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü - Ekiplerin bebeğin kaybolan işitme cihazını araması Kırıkkale 'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Mümin Baskın idaresindeki 55 GA 985 plakalı otomobil, Kırıkkale - Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Beyhan, Beytullah ve Fatma Baskın yaralandı.Kazanın ardından Beytullah isimli çocuğun kulağında takılı işitme cihazının düşmesi nedeniyle sürekli ağlaması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bir süre kaza alanında cihazı aradı. Ekiplerin çabalarına rağmen cihaz bulunamadı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma İşitme Cihazı Sağlık Ekipleri 

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