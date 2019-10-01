Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - SAMSUN

: - Samsun 'da otomobil şarampole devrildi - 3 yaralı - Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesi - Vezirköprü Devlet Hastanesinin görüntüsü Samsun 'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Vezirköprü - Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde, Musa Gümüş yönetimindeki 55 ABZ 680 plakalı otomobil, şarampole devrildi.Kazada, otomobildeki Emine (62), Arslan (60) ve Muhammed Gümüş (28) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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