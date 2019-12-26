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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - KOCAELİ

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - KOCAELİ

- Kaza yerinden görüntüler - Şarampole devrilen otomobil - İtfaiye aracı Kocaeli 'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde Oğulcan Durmuş idaresindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurlu ve kaygan haldeki Şehit Mustafa Türk Sokak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Mert Meriç Uğur ve Hasancan Kuşdemir, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobil, bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.Vatandaşlar, yolda oluşan çamur nedeniyle araçların kayarak sürekli kaza yaptığını belirterek, yetkililerden yolun yapılmasını ve buraya bariyer konulmasını talep etti.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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