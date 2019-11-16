Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - GAZİANTEP Haberi
- İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin şarampole devrilmesi - Olayı görenlerin kaza yerine koşturmaları - Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ve ambulanslar - Kaza yapan aracın şarampolden çıkarılarak çekiciye yüklenmesi - Kazanın meydana geldiği yol Gaziantep 'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ali Bıldırcın yönetimindeki 31 KMC 03 plakalı otomobil, Osmaniye - Gaziantep kara yolunun Nurdağı Kurudere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi.Kazada sürücü Bıldırcın ile yanındaki Muhammet Bilal Koyuncu yaralandı.Kazayı gören Nurdağı Orman İşletme Şefliği personellerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralıların kaza yaptığı anlar ise olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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