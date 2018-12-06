Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - KONYA Haberi
- Yerde yatan yaralılar - İlk müdahale - Yaralıların ambulansa taşınması - Polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri Konya 'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Suriye uyruklu Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, Konya - Karapınar kara yolunun 20. kilometresinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Ayer (31) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.Araçta sıkışan Muhammed Ayer'in cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.