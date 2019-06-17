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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - SİVAS

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - SİVAS

- Yaralılara müdahale edilmesi - Kaza yerinden görüntü Sivas 'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Naci Taşkıran (56) yönetimindeki 34 KVR 25 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan kara yolunun Kanlıarmut mevkisinde şarampole devrildi.Araçta bulunan Seyfettin Taşkıran (84) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Semra Ayrıç (47), Gülhan (49) ve Hayriye Taşkıran (70) yaralandı.Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Seyfettin Taşkıran'ın cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane Cenaze 

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