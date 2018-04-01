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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı - KONYA

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı - KONYA

- Kaza yeri detay görüntüler - Güvenlik güçlerinin inceleme çalışmaları - Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına alınmasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.Ahmet Domurcuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil, Ereğli - Karapınar karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada otomobil sürücüsü Domurcuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Mikail Yılmaz ve Ali Genç yaralandı.Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cenaze Cenaze Aracı 

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