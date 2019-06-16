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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı Haberi

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı Haberi

kaza yerinden görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Bild Direksiyon 


- Malatya’da bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada Malatya-Kayseri yolu Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Malatya’dan Darende istikametine giden E.T. yönetimindeki 44 H 8652 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaralanırken sürücü E.T. ise otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan E.T., S.T.,B.T. ve F.T. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (BT-LO-Y)
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