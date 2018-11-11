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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - ADANA

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - ADANA

- Kaza yerinden görüntüler - Otomobilden görüntü - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale görüntüleri - Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılması - Ambulansların olay yerinden ayrılması Adana 'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Adana - Mersin otobanında otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale ettiADANA (AA) - Adana 'da otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahalede bulundu.Alınan bilgiye göre, Adana - Mersin otobanında Ali Şen'in (65) kullandığı 33 N 5924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.Araç içerisinde sıkışan sürücü Şen ile eşi Sevim Şen'e (63) ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.Olay yerine çağrılan CAN - KUR ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaşlı çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift Direksiyon 

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