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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - KÜTAHYA

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - KÜTAHYA

- Kaza yapan araçtan görüntü - Yaralının araçtan çıkarılarak ambulansa alınmasıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Bahar Gülsever idaresindeki 43 NU 798 plakalı otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracı gören vatandaşlar, otomobili düzelterek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis Karahisar Sağlık Ekipleri Trol 

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