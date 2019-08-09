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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Avcılık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Sürücünün vatandaşla tartışması
-Kaza yapan araç ile ilgili detay
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametine giden S.A idaresindeki 67 EY 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde ki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında sürücünün bir vatandaşla yaşadığı tartışma büyümeden araya girenler tarafından sonlandırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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