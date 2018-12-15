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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil refüje çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobil refüje çarptı: 1 ağır yaralı

olay yerinden görüntü

Polis Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-aracın görüntüsü
-oluşan hasardan görüntü
-aracın çekilmesi
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, çevre yolu Battalgazi Kavşağı alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan V.E. (55) yönetimindeki 44 DP 646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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