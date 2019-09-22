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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı - ERZİNCAN

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı - ERZİNCAN

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Polis ekiplerin kaza yerinde inceleme yapması Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.Bahçesaray Caddesi ABC Kavşağı'nda, Öznur Çelik'in (36) kullandığı 29 DE 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.Kazada, sürücü Çelik ile çocukları Kamil Efe (3) ve Ebrar Çelik (13) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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