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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı Video

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı Video

Hurdaya dönen otomobilden genel görüntüler

Bild Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüyü belirlenemeyen 01 ENT 77 plakalı otomobil yağışlı havada direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu konumdaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleriyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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