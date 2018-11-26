Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil polislere çarptı - GİRESUN Video

Otomobil polislere çarptı - GİRESUN Video

- Olay yeri - Hastanesi önünden detaylar Giresun 'da otomobil polislere çarptı - Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Şehit Polis Polis Memuru Memur 

İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı