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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil polis kulübesine çarptı: 1 yaralı - ADANA

Otomobil polis kulübesine çarptı: 1 yaralı - ADANA



: - Kulübeye çarpan otomobil - Yaralı polise ambulansta ilk müdahalenin yapılması - Sürücüye alkol testi yapılmasıADANA (AA) - Adana 'da, bir otomobilin uygulama noktasındaki kulübesine çarpması sonucu nöbet tutan polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aytek Özdemir'in (35) kullandığı 01 DLZ 81 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Karataş yolunda bulunan polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.Kazada kulübede nöbet tutan polis Eyüp Savaş yaralandı.Noktada görevli polislerin anonsu üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Savaş, önlem amaçlı Adana Şehir Hastanesine götürüldü.Kazanın ardından polis ekipleri, sürücü Özdemir'in 90 promil alkollü olduğunu tespit etti.

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri 

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