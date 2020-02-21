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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil petrol istasyonuna girdi...O anlar kamerada Haberi

Otomobil petrol istasyonuna girdi...O anlar kamerada Haberi

Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Aktüel Direksiyon 

-Ambulansın kaza yerine gelmesi (güvenlik kamerası görüntüsü)
-Yaralı sürücünün araçtan çıkartılıp sedyeye konulması (güvenlik kamerası görüntüsü)
-Kaza yerinden aktüel görüntüler

( OSMANİYE - ÖZEL)- Otomobil sürücüsü kadının yaralandığı kazada, otomobilin şans eseri pompalara çarpmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan petrol istasyonuna çarparak durabildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada kaza yapan otomobilin şans eseri pompalara çarpmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Dr. Devlet Bahçeli bulvarında meydana geldi. Kadirli istikametinden Osmaniye yönüne giden Sevim Alıcı idaresindeki otomobil arkasından gelen minibüsün çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp petrol istasyonunun market bölümüne çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan ve yaralanan sürücü Sevim Alıcı'ya ilk müdahaleyi petrol istasyonu çalışanları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada petrol istasyonuna giren otomobilin şans eseri akaryakıt pompalarına çarpmaması ile facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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