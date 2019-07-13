Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı

-Ekiplerin çalışması

-Tırın altında kalan otomobilden görüntüler

-Detaylar



( KAYSERİ ) - Kağıt gibi ezilen otomobilin yarısı tırın altında kaldı KAYSERİ



- Kayseri'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil, kağıt gibi ezilerek dorsesinin altına girdi. Edinilen bilgiye göre Toki Demokrasi mahallesi Gül sokak üzerinde meydana gelen kazada 38 GJ 990 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 AAY 092 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı dorsenin altına girdi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise, kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

