Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - MANİSA
- Olay yerinden görüntüler - Otomobil ve tırdan detaylar - Sağlık ekiplerinin çalışmaları - Polise ekiplerinin güvenlik önlemleri ve incelemeleri Manisa 'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle İzmir - Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım