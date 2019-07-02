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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - MANİSA

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - MANİSA

- Olay yerinden görüntüler - Otomobil ve tırdan detaylar - Sağlık ekiplerinin çalışmaları - Polise ekiplerinin güvenlik önlemleri ve incelemeleri Manisa 'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle İzmir - Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Jandarma Bild Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

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