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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı: 4 ölü - DİYARBAKIR Haberi

Otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı: 4 ölü - DİYARBAKIR Haberi

- Olay yerinden detaylar - Otomobil ve tırdan görüntüler - Polis ekiplerinden detaylar Diyarbakır 'da trafik kazası: 4 ölü - Bismil ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybettiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır - Bismil kara yolunun Üçtepe mevkisinde Servet Atak'ın kullandığı 34 BHU 14 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 NU 342 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada sürücü Atak ile Necat Atak, Mehmet Ali Sümer ve Mehmet Resul Bebe yaşamını yitirdi.

Trafik Kazası Bild 

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