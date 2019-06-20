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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı - İZMİR Video

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı - İZMİR Video

- Olay yerinden görüntülerOtomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AV 8050 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkisinde sağ şeritte park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı.Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, otomobil sürücüsünün belirlenmesi için yaralıların ifadesine başvuracağı belirtildi.

Polis Hastane Bild 

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