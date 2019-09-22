Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

-Aracın vince yüklenişi

-Aracın vinç üzerinde görüntüsü

-Vincin gidişi

-Trafik polisi ve aracı



( HATAY )- Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular HATAY



- Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,A.Y. hakimiyetindeki 31 PH 638 plakalı otomobil virajı alamayınca park halindeki 31 S 0737 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ve yanında bulunan S.Ö., ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

