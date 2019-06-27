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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil, park halindeki LPG yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, park halindeki LPG yüklü tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Görgü tanığı vatandaş ile röportajDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir otomobilin park halindeki LPG yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde Ahmet Eren (43) idaresindeki 14 BD 372 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde emniyet şeridinde park halinde olan LPG yüklü tankere çarptı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.Araçta bulunan ve yaralanan sürücünün oğlu Ömer Eren (12) ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Tanker sürücüsü Ö.K. (51) gözaltına alındı.

Jandarma Emniyet Şeridi 

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