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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi: 1 yaralı Video

Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi: 1 yaralı Video

kaza yapan araçtan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-otomobil çıkarılırken görüntü
-otomobilin ön kısmından görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar Bağlariçi Caddesi’nde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, saat 03.20 sularında Avcılar Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt istikametine seyir halinde olan Oğuz B., yönetimindeki 34 AGM 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıktıktan sonra arkadan yol kenarında park halindeki kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Oğuz B., yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, kamyonun arkasına sıkışan otomobili çekici yardımıyla çıkardı. Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü. Otomobilin ön kısmının büyük hasar gördüğü kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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