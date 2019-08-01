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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı - ANKARA Video

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı - ANKARA Video

- Atatürk Bulvarı'nda kaz yeri - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Park halindeki kamyona çarpan otomobil - Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması - 112 acil sağlık ekiplerinin hastanelere gitmesi - Kaza yapan araçtaki bira şişelerinden detay - Trafik polislerinin tutanak tutmasıOtomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı - Ankara 'da park halindeki kamyona çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi bulundukları yerden itfaiye, polis ve ilk yardım ekiplerince kurtarıldıANKARA (AA) - Ankara 'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden Osman Selim Akçi'nin kullandığı 06 BMC 559 plakalı otomobil Akay Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Erhan Yalan yönetimindeki 06 ZJP 29 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kaza sonrası otomobilin ön kısmı kamyonun altına girerken şoför Akçi ile araçta bulunan Hakan Mutlu ve Bora Yeğen yaralandı.Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve ilk yardım ekiplerince kurtarıldı.Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Bu arada kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde alkollü içki şişeleri buldu.Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonun Atatürk Bulvarı'nda alt yapı çalışması yürüten bir telekomünikasyon şirketine ait olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle Esat Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayan yol bir süre ulaşıma kapandı.

Hastane Alkollü İçki Alt Yapı Çalışması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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