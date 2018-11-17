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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil önündeki araca çarpıp yola böyle savruldu İzle

Otomobil önündeki araca çarpıp yola böyle savruldu İzle

(kaza anı)güvenlik kamerası

( BAYBURT ) BAYBURT

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sanayi Sitesi 


- Bayburt 21 Şubat Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bayburt’tan Erzurum istikametine seyir halinde olan 29 AC 516 plakalı otomobil Sanayi Sitesi'nden çıkış yapmakta olan 69 AH 971 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 29 AC 516 plakalı araç otoyoldan sanayi sitesindeki yola savruldu. 29 AC 516 plakalı otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza yerinde 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. 69 AH 971 plakalı araçta bulunan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaşanan kazadan sonra trafik ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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