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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil okulun bahçesine uçtu

Otomobil okulun bahçesine uçtu

-Okul bahçesine uçan araç ve araca bakan insanlar

Polis Tahkikat Sparta Uçan Otomobil Polis Ekipleri 

--Aracın vince bağlanması ve kurtarma çalışmaları ile genel detaylar

( ISPARTA ) -- Otomobille okulun bahçesine uçtular burunları bile kanamadan kurtuldular ISPARTA

- Isparta Demirköprü kavşağında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, okulun bahçesine uçtu. Talihsiz kazada araçtaki 2 kişi burunları bile kanamadan kurtulurken, ters dönen aracı kurtarmak için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, Isparta İskender Mahallesi’ndeki Demirköprü mevkiinden kent merkezine doğru seyreden Mehmet D. yönetimindeki 07 SH 928 plakalı otomobil, Dursun Aksoy Caddesi’ne dönüş yapmak istediği sırada kontrolden çıktı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç yolun yan tarafındaki Gülkent Anadolu Lisesi’nin bahçesine uçtu. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ucuz atlattılar Yapılan kontrollerde, araçta bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından okulun bahçesine uçan otomobil için çağrılan vinç, yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar sonucu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (FK)
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