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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Otomobilin motosiklete arkadan çarpma anı

Çarpma Anı İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Kaza yerindeki ambulanslar
-Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 6. kilometresi, Bahçelievler Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yaklaştığı sırada sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Yüksel K., yönetimindeki 70 FF 281 plakalı motosiklete arkadan gelen Yusuf B. idaresindeki 42 ESC 13 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Fatma Semra Ç., yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kazanın hemen öncesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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