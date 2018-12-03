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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntüler - Ambulanslardan görüntü - Vatandaşlardan görüntü - Kazaya karışan motosiklet ve otomobilden detaylar Adıyaman ’da trafik kazası: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre İsmail Biçer'in kullandığı 02 HC 024 plakalı otomobil, Yeşilyurt Caddesi'nde, Abdulkadir Küçük idaresindeki 02 FZ 381 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Mehmet Küçük yaralandı.Ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Motosiklet Sürücüsü 

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