Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

-kazaya karışan motosiklet ve otomobilden görüntü

-hastaneden detay görüntü

-detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu'nun Tosya ilçesi kale yakası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu il merkezine gitmekte olan 37 LE 735 plakalı otomobil ile 37 KC 297 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Murat Y (16) ile yolcu Erhan T (14) yaralandı. Trafik kazasında yaralanan 2 genç olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik Ekipleri kaza sonrası güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

