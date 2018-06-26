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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

olay yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Bild Motosiklet Sürücüsü 

-kazaya karışan motosiklet ve otomobilden görüntü
-hastaneden detay görüntü
-detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Tosya ilçesi kale yakası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu il merkezine gitmekte olan 37 LE 735 plakalı otomobil ile 37 KC 297 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Murat Y (16) ile yolcu Erhan T (14) yaralandı. Trafik kazasında yaralanan 2 genç olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik Ekipleri kaza sonrası güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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