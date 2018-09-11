Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - KONYA İzle

- Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Motosiklete çarpan otomobilde oluşan hasar - Yolun kenarına savrulan motosiklet - Ekiplerin olay yeri incelemesiKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Konya - Akşehir karayolunun Argıthanı Mahallesi girişinde, Ramazan Özek idaresindeki 20 AYY 50 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Celal İşgüder yönetimindeki motosiklete çarptı.Motosiklet sürücüsü İşgüder, olay yerinde hayatını kaybetti. İşgüder'in cesedi otopsi için Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.