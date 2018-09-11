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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - KONYA

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - KONYA

- Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Motosiklete çarpan otomobilde oluşan hasar - Yolun kenarına savrulan motosiklet - Ekiplerin olay yeri incelemesiKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Konya - Akşehir karayolunun Argıthanı Mahallesi girişinde, Ramazan Özek idaresindeki 20 AYY 50 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Celal İşgüder yönetimindeki motosiklete çarptı.Motosiklet sürücüsü İşgüder, olay yerinde hayatını kaybetti. İşgüder'in cesedi otopsi için Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yeri İnceleme Bild 

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