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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

YARALILARA MÜDAHALE

Motosiklet Sürücüsü 

-AMBULANSA KONULMALARI

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motosiklete çarparak kaçtı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken İslahiye Hatay Bulvarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre İslahiye'nin Hatay Bulvarı'nde Sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve plakası alınamayan Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir eden Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı Susuziki motosiklete arkadan çarptı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mehmet K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçarken, yaraılalar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazanın ardından oley yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
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