Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı Haberi

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halinde devam eden motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosiklettekiler yere savruldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

