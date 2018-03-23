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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Yerde yatan yaralılar

Hastane Bild Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yeri detay
-Yaralıların hastaneye götürülmeleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde Gözde O.’nun kullandığı 07 HRY 45 plakalı otomobil ile Raif A.’nın kullandığı 07 NYE 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Raif A. ve Motosiklette yolcu olarak bulunan Metehan Y. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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