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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil motorunda tarihi eser kaçakçılığı

Otomobil motorunda tarihi eser kaçakçılığı

Otomobilin aranması

Kaçak Bild Tarihi Eser Kaçakçılığı 

-Motor kısmında tarihi eserlerin çıkarılması
-Ele geçirilenler

( ADANA )- Tarihi eserleri otomobilin motor kısmında taşıyan 2 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana’da bir otomobilin motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana-Mersin otoyolu üzerindeki batı gişelerinde uygulama yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 AC 4262 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke bulundu. Olayla ilgili araçtaki F.B. ve M.A.B. göz altına alındı.
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