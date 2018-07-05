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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil menfeze düştü: 5 yaralı - SİVAS

Otomobil menfeze düştü: 5 yaralı - SİVAS

- Kaza yerinden detaylar - Hastanede yaralıların ambulansa alınması Sivas 'ta otomobil menfeze düştü: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Gemerek ilçesinde menfeze düşen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.Hikmet Demir (56) yönetimindeki 07 GKC 92 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü kavşağında menfeze düştü.Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan aynı aileden Nuray (50), Sinem Ela (2), Fadime Sinat (27) ve Ahmet Mücahit Demir (28), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk tedavilerinin ardından Sivas 'a sevk edilen yaralılardan sürücü ile Sinem Ela ve Nuray Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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