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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil kumandası içine hassas terazi yerleştirmişler - BURSA Haberi

Otomobil kumandası içine hassas terazi yerleştirmişler - BURSA Haberi

- İçine terazi yerleştirilen otomobil kumandası - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiOtomobil kumandası içine hassas terazi yerleştirmişler - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, otomobil kumandasının içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirdiBURSA (AA) - Bursa 'da 6 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, otomobil kumandasının içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.T, M.G, K.G, F.A, H.V. ve H.A'yı gözaltına aldı.Zanlılardan birinde ele geçirilen otomobil kumandasından şüphelenen ekipler, kumandanın içine özel olarak uyuşturucuları tartmaya yarayan hassas terazi yerleştirildiğini ortaya çıkardı.Adreslerde yapılan aramalarda, 40 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve Afyon sakızı ele geçirildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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