Otomobil kullanırken kendinden geçti, kaldırıma çıktı

-Şahsın ayakta duramaması

-Şahsın yere yatması

-Şahsın konuşamaması

-Otomobilin görüntüsü

-Polisin arama yapması

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Şahsı ambulansa almaları



( ADANA -ÖZEL)- Adana'da şehrin en işlek caddesinde otomobil kullanan bir kişi kendinden geçip kaldırıma çıkınca polisi alarma geçirdi- Olay yerine gelen şahıs hastaneye kaldırılırken, rahatsızlığından dolayı mı yoksa alkol ya da uyuşturucu alıp mı bu hale geldi tahlillerden sonra ortaya çıkacak ADANA



- Adana'da şehrin en işlek caddesinde otomobil kullanan bir kişi kendinden geçip kaldırıma çıkınca polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Nuri A. (48) otomobil ile şehrin en işlek caddelerinden biri olan Sular Caddesi'nden, Cevat Yurdakul Caddesi'ne doğru hareket etti. Şahıs otomobiliyle Cevat Yurdakul Caddesine girmek üzereyken kendinden geçip direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkıp iş yerine girmek üzereyken durabildi. Sürücü burada bir süre baygın halde otomobilin içinde kaldı. Onu gören esnaf hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Muhammet Nuri A'yı uyandırmaya çalıştı. Ancak uyanıp otomobilden inen ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü yere düştü. Polis bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Polis bu arada otomobilde de arama yaptı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yerde yatan şahsı gören vatandaşlar da meraklı gözlerle onu izledi. Bir süre sonra sağlık ekipleri gelerek şahsı ambulansa alıp Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hastalıktan mı yoksa alkol ya da uyuşturucu mu alıp bu hale geldiği hastanedeki tahlillerden sonra ortaya çıkacak.

