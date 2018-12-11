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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil koyun sürüsüne daldı, 14 koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 14 koyun telef oldu

kaza yerinden detay

Jandarma Bild Barla 

-aracın altında kalan ve telef olan koyunlardan detay
-jandarma ekiplerinden detay
-yerde yatan koyunlardan detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de koyun sürüsüne dalan aracın çarptığı 14 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre 38 JL 425 plakalı otomobil sürücüsü Develi ilçesi ile Yahyalı ilçe yolu Ağcaşar Barajı yakınlarında karanlık havada fark etmediği koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobilin çarptığı 14 koyun telef oldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
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