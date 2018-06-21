Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 22 koyun telef oldu

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu-Daday karayolu Subaşı Köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 22 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday Karayolu Subaşı Köyünde Soner T.’ye ait koyun sürüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken Semih Köse idaresindeki 37 BB 781 plakalı otomobil çarptı. Kazada 22 koyun telef olurken, yaralanan ise olmadı. Telef olan koyunlar, şarampole ve yola savruldu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan koyunlar, güvenlik önlemleri arasında yoldan kaldırıldı.

