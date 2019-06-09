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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü 1 yaralı İzle

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü 1 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

Bayram Tatili Uçan Otomobil Ağır Yaralı Direksiyon Dere Yatağı 

-detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde bulunan anne ve baba öldü, 4 yaşındaki kızları ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yozgat-Ankara Karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen kazada Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikteki Demirci Köprüsünden aşağı düştü. Kazada sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (31) olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Zeynep Asan’ın (4) ise ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen araçta bulunan sürücü Oğuz Asan ve eşi Ayşe Asan’ın cenazelerini olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri dere yatağından güçlükle çıkarttılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ailenin bayram tatili dönüş yolunda oldukları ve Erzincan’dan Ankara’ya gittikleri öğrenildi.
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