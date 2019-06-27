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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil köprüden düştü: 6 yaralı - KONYA

Otomobil köprüden düştü: 6 yaralı - KONYA

- Köprüden düşen araçtan detay - Sağlık ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarma çalışmaları - Yaralının taşınması Konya ’da otomobil köprüden düştü: 6 yaralıKONYA (AA) - Konya ’nın Ilgın ilçesinde, otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Sayiş’in (27) kullandığı 32 HY 180 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düşerek devrildi.Sürücü ile araçta bulunan 4 yaşındaki Mehmet Eray ve 2 yaşındaki Ceren Kaplan ile Mustafa Eren, Demet Sayiş ve Dilek Kaplan yaralandı.Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu çıkardı.Ambulanslarla Akşehir ve Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Sayiş ve 2 yaşındaki Ceren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Jandarma Bild Direksiyon 

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